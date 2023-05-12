14 Mayıs seçimleri için malzemeler ilgili noktalara ulaştırılıyor Oy pusulası, mühür, seçmen listesi gibi malzemelerin dağıtımı seçim kurullarında gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde kabinlerin kurulma işlemleri sürüyor.

AA

14 Mayıs seçimleri için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Seçimde kullanılacak malzemeler ilgili yetkililere ve sandıkların kurulacağı noktalara sevk ediliyor.

Sandık kurulu başkanları teslim aldı

Edirne'de İl Seçim Kurulunca, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbalarının teslimi yapıldı.

Oy pusulası, mühür, seçmen listesi...

Edirne Adliyesi Konferans Salonu'ndaki eğitimlerin tamamlanması sonrası adliye kütüphanesinde sandık kurulu başkanlarına, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi, bulunan torbalar verildi.

Adliyeden dağıtılıyor

Gaziantep ve Adıyaman'da ilçeler ve köylerde görevli sandık kurulu başkanları, seçimlerde kullanılacak malzemeleri adliyeden teslim alıyor. Sandık kurulu başkanlarına dağıtım, Gaziantep Adliyesi'nde gerçekleştirildi.

Burada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilçe başkanlığı yetkilileri eşliğinde malzemeleri alan sandık kurulu başkanları, malzemeleri ulaştırmak için görevli olduğu bölgelere doğru yola çıktı.

Malzemeler ilçelere sevk ediliyor

Adıyaman'da ise YSK yetkilileri, güvenlik önlemleri eşliğinde ve belediye ekiplerinin yardımlarıyla seçimdeki oylama sürecinde kullanılacak malzemeleri ilçelere sevk ediyor.

Hatay'da kabinler hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da oyların kullanılacağı alanlara sandıklar kuruluyor.

Kentte, vatandaşların oy verecekleri salonlarda hazırlıklar yapılıyor. Görevlilerce oyların kullanılacağı salonlarda sandıklar kuruldu, kabinler hazır hale getirildi. Kent genelinde sandık kurulumlarının yarın tamamlanması planlanıyor.

Antakya ve Defne'de 167 konteynerde oy kullanılacak

Öte yandan, "asrın felaketi" 6 Şubat'taki depremlerde kentte hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında kurulan 167 konteynerde oy verecek.

İçinde 2 oy kullanma kabininin yer aldığı konteynerlerden 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında konuşlandırıldı. Buralarda da sandık kurulumu devam ediyor.

14 Mayıs'ta il genelinde 3 bin 152 sandıkta 1 milyon 62 bin 40 seçmen oy kullanacak.