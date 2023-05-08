14 Mayıs seçimlerine son 6 gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da Edirne ve Kırklareli'nin ardından Tekirdağ'da coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Tekirdağ bir başka! Aldığım rakam 75 bin... Pazar gününe gümbür gümbür geliyoruz." dedi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.

Milyonlarca vatandaş, coşkuyla Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

Tarihin en önemli seçimlerinden önce yurdun dört bir yanında miting heyecanı yaşanırken, AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün adeta tarih yazdı.

Büyük İstanbul Mitingi için 7'den 70'e herkes sabahın erken saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tam 1 milyon 700 bin vatandaşa hitap etti.

İstanbul'un ardından Trakya'da büyük coşku yaşandı

Ardından hız kesmeden miting programlarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Kırklareli ve Edirne'ye gitti.

Erdoğan'ın son durağı ise Tekirdağ oldu.

Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

"Tekirdağ bir başka! Aldığım rakam 75 bin.. Pazar günü gümbür gümbür geliyoruz"

Tekirdağlıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge olan yoğun katılıma değinerek şu ifadeleri kullandı:

Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah nedir bu ihtişam! Bugün Tekirdağ bir başka! Aldığım rakam 75 bin... Pazar gününe gümbür gümbür geliyoruz.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 6 gün kala Kırklareli mitinginde Haberin Detayları

"14 Mayıs'ta gerekeni yapmalıyız. 14 Mayıs Türkiye'de bir dönüm noktasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete geniş yelpazedeki yatırımlar Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun.



Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. Seçime artık günler kaldı.



Ülkemize binbir emekle kazandırdığımız eserleri yıkma, milli değerleri yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Bunlar bir araya gelmişler ülkenin üzerine kumar oynuyorlar.



Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor.



Bunlar tankların arasından sıyrılarak 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittiler. İşte bu yüzden 14 Mayıs'ta gerekeni yapmalıyız. 14 Mayıs Türkiye'de bir dönüm noktasıdır.

"FETÖ'cü taktiklerle gerçekleri örtemezler"