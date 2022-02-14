Euro
15.37
0.26%
Dolar
13.59
0.61%
Altın
811.23
0.38%
Borsa
1981
-3.41%
Bitcoin
575.776
-0.52%
BTXN Coin
37.90
1.99%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    14 Şubat 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Sevgililer günü öncesinde altın alışverişi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 14 Şubat Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 11:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    14 Şubat 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Altın fiyatları, alıcı ve satıcıların anbean takip ettiği konular arasında. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Haftayı yükselişle kapatan gram altın 807 liradan işlem görürken çeyrek ise 1315 lira oldu.

    Peki 14 Şubat 2022 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    14 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 804,27

    SATIŞ: 804,43

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.852,57

    SATIŞ: 1.852,95

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.147,33

    SATIŞ: 5.244,86

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.565,62

    SATIŞ: 2.630,48

    ZİYNET ALTIN

    ALIŞ: 5.147,33

    SATIŞ: 5.244,86

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.326,64

    SATIŞ: 5.459,63

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 438,66

    SATIŞ: 531,44

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 727,06

    SATIŞ: 753,91

    14 Şubat 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


    Görüş Bildir