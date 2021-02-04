14 Şubat Sevgililer Günü'nde kısıtlama var mı? Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde kısıtlama var mı? Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yasak var mı?

Milyonlarca çift, koronavirüs kısıtlamalarının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

Eşleri ve sevgilileriyle vakit geçirmek isteyenler, kısıtlamaların 14 Şubat'ı kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor.

2021 yılında Pazar gününe denk gelen 14 Şubat için, hafta sonu uygulanan yasaklarda esnetme yapılacak mı? sorusu vatandaşın aklında yerini aldı.

Yoğun bir şekilde araştırılan konuya, İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık 81 ile "Sevgililer Günü Genelgesi" gönderdi. Peki Sevgililer Günü'nde yasak var mı, kısıtlamalar esnetilecek mi? İşte detaylar..

SEVGİLİLER GÜNÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Böylece, koronavirüs yasaklarının 14 Şubat Pazar günü de geçerli olacağı kesinleşti.