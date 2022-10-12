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Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda

Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarına 4 kez zam yapılırken, sürücüleri sevindirecek haber bugün geldi. 13 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 2,13 TL indirim bekleniyor.