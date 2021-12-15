15 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

15 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 15 Aralık Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 14,18 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 14,18 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

15 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Faiz haftasının baş aktörlerinden biri olan Fed'in faiz kararının açıklanacağı bugün dolar/TL 14,60'larda seyrediyor. Euro/TL ise 16,43 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bugün açıklanacak. Fed kararının yanı sıra İngiltere ve ABD'den önemli veriler de ekranlara düşecek. Yurt içinde ise bütçe rakamları takip edilecek.