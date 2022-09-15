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15 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

15 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "15 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...