15 Temmuz 2021: 15 Temmuz'da Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Resmi tatil ilan edilen, Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanılan 15 Temmuz'da, "Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi?" soruları gündeme taşındı.

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimin ardından, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak resmi tatil ilan edildi.

15 Temmuz'da, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı yakından takip edilirken, "Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?" soruları gündeme geldi.

Osmangazi Köprüsünü kullananlar ve ailesiyle günübirllik bir yerlere kaçmak isteyenler ise 15 Temmuz'da Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? sorusunu araştırıyor.

Peki, 15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi olacak?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA OTOYOLLAR ÜCRETLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollardan geçişin Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacağını, ücretsiz geçişlerin cuma gece yarısından itibaren geçerli olacağını duyurdu.