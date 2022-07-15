15 Temmuz darbe davalarında son durum

15 temmuz darbe girişimi sonrasında 58 ilde görülen davalarında 85'i general 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet cezası verildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

Hala acıları ve destansı karşı duruş duyguları yüreklerde taptaze dururken, o hain gecede yaşananlardan sonra başlayan yargılama süreci de devam ediyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, konuya ilişkin son verileri paylaştı.

AA'nın haberine göre yargılamaların nihai durumuna ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 58 ilde darbe yargılamaları yapılmış olup Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davası görülmüştür. Mahkemelerce yapılan tefrikler, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozulmalar sonrasında dosya sayısı 400'ü aşmış durumdadır." denildi.

Açıklamada, başlangıçta açılan fiili darbe davasının tamamının ilk derece mahkemelerinde karara bağlandığına vurgu yapılarak, İstanbul'da açılan 4 ek dava ile tefrik ve bozma sonrası yargılamaların ise devam ettiği kaydedildi.

"289 dosyada karar çıktı"

İstanbul ve Ankara'daki yargılamaların geldiği aşamaya ilişkin detayların da yer aldığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"293 fiili darbe davasından sonradan açılan 4 dava ilk derece mahkemesinde derdest olup 289 dosyada karar verilmiştir. 11 dava istinaf aşamasında, 263'ü ise Yargıtay aşamasındadır.

Yargıtay aşamasında olan davalardan 119'u hakkında onama veya düzelterek onama kararı verilmiş, 46'sı hakkında bozma/kısmen bozma kararı verilmiştir.

71 dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesinde inceleme sırasında beklemekte, 21 dosya Yargıtay savcılığında bulunmakta, 6 dosya hakkında ise Yargıtay dairesi tarafından esasa ilişkin olmayan (iade, tebligat, red vb.) kararları verilmiştir.





"1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet"



Fiili darbe davalarından Yargıtayın onama kararı verdiği 119 dava ile kanun yoluna başvurulmayan 4 dava olmak üzere toplam 123 dava ise tüm aşamalardan geçerek kesinleşmiş durumdadır.

Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 725 kişi hakkında karar verilmiş olup 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1891 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir."

"85 general ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı"

Açıklamada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıkların 85'inin general, 1116'sının subay, 226'sının astsubay, 56'sının uzman çavuş, 6'sının polis memuru, 12'sinin er, 61'inin askeri öğrenci, 32'sinin sivil olduğuna dikkat çekildi.

Hapis cezası alan asker ve polisler

Sanıklardan 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivilin müebbet hapis cezasına çarptırıldığına vurgu yapılan açıklamada, 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil kişi ve bir mülki amirin ise değişen sürelerde hapis cezası aldığı belirtildi.

Beraat kararı çıkanlar

Açıklamada, 24 general, 461 subay, 397 astsubay, 615 uzman çavuş, 32 polis memuru, 1165 er, 154 askeri öğrenci ve 22 sivil kişi hakkında da beraat kararı verildiği vurgulandı.