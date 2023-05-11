15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği başladı İstanbul'da seçmen kaydı başka kentlerde olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe yol açtı.

İHA

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gidecek.

Seçimlerde memleketlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılmaya başladı.

Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yaşandı.

"Herkesin oy kullanması gerektiğini düşünüyorum"

Balıkesir’e oy kullanmaya giden Aynur Baştürk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Oyumu kullanmaya Balıkesir Edremit’e gidiyorum. Bir oy bir oydur diyorum. O nedenle oy kullanmak için gidiyorum. Herkesin oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun diyorum.

"Ben 67 yaşındayım, gaziyim"

Oyunu memleketinde kullanacak olan gazi Hayrettin Korkmaz da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Oyumu kullanmak için Siirt'in Baykan Yarımca köyüne gidiyorum. Dinimize, milletimize hayırlısı hangisiyse seçimi o kazansın. Ben 67 yaşındayım, gaziyim. Allah hayırlısını versin. Hangisi dinimize hayırlısı ise seçimi o kazansın.

"Oy atmayanın düşüncesi yoktur"

Oy kullanmanın önemine dikkat çeken Mehmet Nihat Yüksek ise şöyle konuştu: