15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yeniden yıkılıp yapılması gündemde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, maliyetin yüzde 40'ın üzerinde olması halinde otogarın yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini belirlendi.

DHA

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt genelinde depreme yönelik hazırlıklara başlandı.

İstanbul depremi senaryoları da bir kez da gündeme taşındı.

Bu kapsamda tehlike arz eden binalara yönelik çalışmalar yapılmaya başladı.

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki çatlaklar da vatandaşları korkuttu.

Beton kolonlardaki paslanmış demirler, dökülmüş ve yarılmış beton yapılar görüntüleri gündem oldu.

Ekipler harekete geçti

Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Kolon sıklaştırma bölgelerini inceleyen ekipler, donatıların durumunu ölçerek performans analizlerini tamamladı.

Ekipler, betonun genel durumuna bakmak için önce kolonların üzerindeki pas payını döktü ardından da sağlam betona ulaşarak dayanımı ölçtü.

İncelemelerini tamamlayan ekipler, korozyonun ciddi boyutta olduğunu belirtti.

"Yapım maliyetinin yüzde 40'ının altında olması durumunda güçlendirme yapılabilir"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inşaat mühendislerinden Seçkin Temirak, şu ifadeleri kullandı:

Ciddi derecede bir korozyon görülüyor. Ciddi bir inceleme yapılması gerekiyor. Görünür yerlerde korkunç derecede korozyon var. Burada bu kadar korozyon varsa diğer yerlerde de olur.



Açılıp hepsinin tek tek kontrol edilmesi lazım. Hem karot alınması gerek, korozyon oranının tespit edilecek. Projesine göre donatılarının uygun olup olmadığına bakılacak. Sonrasında performans analizi yapılarak yapının can güvenliğini sağlayıp sağlamadığı ile ilgili rapor düzenlenecek.



Güçlendirme ihtiyacı olan kısımlarda, maliyet olarak yeniden yapım maliyetinin yüzde 40'ının altında olması durumunda güçlendirme yapılabilir. Ama yüzde 40'ın üzerine çıktığı anda yıkılıp yeniden yapılması daha uygun olacaktır.

"İnsanların haklı olarak görselden etkilenerek endişeleri var"

15 Temmuz Demokrasi Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli de ekiplerin incelemesini yakından takip etti.

Beşli, 2019 yılından itibaren depreme yönelik çalışmalar yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu: