15 Temmuz Derneği'nden anlamlı seçim filmi

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan seçimlere 12 gün kaldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı savunmak için canını ortaya koyanların kurduğu dernek, seçimler öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Özellikle seçim vaatlerinde FETÖ ve PKK’ya göz kırpanlara eleştiri niteliği taşıyan bir dakikalık animasyon filmi, aslında seçimin kimler arasında geçtiğini anlatıyor.

“Başaramayacaklar” ismini taşıyan animasyon filminde 14 Mayıs seçimlerinde, bağımsız bir Türkiye için çalışanlarla FETÖ’yü ve PKK’yı KHK’larla yeniden serbest bırakıp ülkenin geleceğini peşkeş çekenler arasındaki seçimin fotoğrafı çekiliyor.

Filmde şu ifadelere yer veriliyor:

“Tarihi bir dönemeçteyiz. Bağımsız mı kalacağız? Kukla mı olacağız? Oyun kuran, oyunları bozan birini değil; ancak masanın ta öbür ucuna oturabilecek bir kukla istiyorlar. Bu toprakları, bin yıldır hüküm süren Müslümanların elinden alıp; tüm dinlere dost ama İslam'a düşman hainlere peşkeş çekmek istiyorlar. Güçlü olmamızı istemiyorlar. Bağımsız davranmamızdan nefret ediyorlar. Şeytanla iş tutup lanetler yağdırıyor, tehditler savuruyorlar. Ellerinden geleni yapsınlar! Her karış toprağı şehit kanları ile yıkanmış bu vatanı ele geçiremediler, geçiremeyecekler. Bayrağı indiremeyecekler. Asla!”