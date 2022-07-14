15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor mu?

15 Temmuz resmi tatil oldu mu? 15 Temmuz'da resmi kurum ve kuruluşlar açık olacak mı? İşte cevabı..

15 Temmuz tatil olacak mı sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu.15 Temmuz'un tatil olup olmadığı büyük merak konusu oldu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatil oldu mu? Bu soruya cevap arayanlar internette araştırmalar yapıyor.Peki 15 Temmuz tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi?

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edilmişti.

Bu yıl cuma gününe denk gelen 15 Temmuz tatil olacak.Bütün resmi kurumlar tatil nedeniyle kapalı olacak.