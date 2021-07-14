15 Temmuz'un kahramanı: Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir'in biyografisi..

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Vatandaşlar 15 Temmuz'un yıl dönümünde, darbenin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'in hayatını araştırıyor. Ömer Halisdemir kimdir?

15 Temmuz 2016 tarihinde, FETÖ'cü hainler tarafından darbe yapılmak istendi. Ancak vatandaşlar ve darbe karşıtı askerler sayesinde, hain girişim başarısız oldu.

Darbenin seyrini değiştiren bir diğer kahraman ise Ömer Halisdemir oldu.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi etkisiz hale getiren Ömer Halisdemir, adını tarihe yazdırdı.

Vatandaşlar, 15 Temmuz'ın yıl dönümünde, "Ömer Halisdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındaydı?" sorularını gündeme getirdi.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

15 Temmuz'un kahramanı Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Ömer Halisdemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi.

Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul isminde iki çocuk sahibi olan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘in aktardığı bilgiye göre, vurduğu komutan Semih Terzi ile Afganistan'da birlikte görev yapmıştır.

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde askerin içindeki bir grup FETÖ mensubunun darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 'dan aldığı emir üzerine alnından vurarak, öldürmüştür.

Semih Terzi'nin korumaları tarafından Ömer Halisdemir 30 kurşunla şehit edilmiştir. Daha sonra ise askeri darbe yanlısı iki subay öldürülmüş, 36'sı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Çeşitli basın kaynaklarında çıkan haberlerde Halisdemir 'in "darbe girişimin seyrini değiştiren isimlerden" biri olduğu ifade edilmiştir.