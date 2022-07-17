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    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 15:20
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    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri şehidinin kanını yerde bırakmıyor...

    Kahraman Türk askeri, farkı operasyon bölgelerindeki harekatlarıyla, hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Mehmetçiğin nefesini ensesinde hisseden bölücü terör örgütü mensupları, inlerinde tek tek yok ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman komandolardan başarılı bir haber daha duyurdu.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    O duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı;

    "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


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