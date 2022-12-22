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    Benzine zam geliyor

    23 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 67 kuruş zam bekleniyor.
    • 22.12.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:21
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    Benzine zam geliyor

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, brent petrol fiyatlarını da dalgalandırıyor.

    Akaryakıt ücretlerinde yaşanan hareketlilik, araç sahipleri tarafından da yakından takip ediliyor.

    Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, sürücüleri isyan ettirecek bir haber daha geldi.

    67 kuruşluk zam

    Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre iniş ve çıkışlı devam eden fiyatlara bir zam daha ekleneceği belirtildi.

    23 Aralık Cuma gününden itibaren, benzinde geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

    Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

    Güncel fiyatlar

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.98 liradan satılıyor.

    Benzine zam geliyor #1


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