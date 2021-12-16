16 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

16 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 16 Aralık Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 14,60 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 14,60 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

16 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Piyasaların merakla beklediği TCMB'nin bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı öncesinde döviz kurlarında yükseliş sürüyor.

Dün 14,80 sınırını aşıldığı dolar/TL, bu sabah saatlerinde 15 liranın üzerine çıktı. Benzer grafiklerle euro/TL'de de 17 lira sınırı geçildi ve 17,27 görüldü.