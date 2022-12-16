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    16 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu araştırılıyor. Bugün Denizli ve Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi. Peki 16 Aralık günü deprem mi oldu?
    • 16.12.2022 - 09:36
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    16 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    16 Aralık 2022 Cuma gününde ülke genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini araştırmaya başladı. Peki 16 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    16 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 16 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Bugün gün içinde Denizli ve Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

    Denizli 2.9 ile ve Elazığ 2.4 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 16 Aralık 2022 deprem verileri:

    16 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    16 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    16 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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