16 Aralık faiz kararı sonrası: Gram altın ne kadar oldu?

16 Aralık faiz kararı sonrası: Gram altın ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın kararlı bir şekilde 4. kez faiz indirimine gitmesinin ardından gram altındaki yükseliş dikkat çekti. İşte 16 Aralık Perşembe faiz kararı sonrası gram altında son durum...

Piyasaların merakla beklediği aralık ayı TCMB faiz kararı duyuruldu

Merkez Bankası, dördüncü kez faiz indirimi kararı alarak PPK faizini yüzde 15'den 14'e düşürdü.

Canlı altın gram fiyatı için gözler faiz kararına çevrilirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ile birlikte piyasalardaki son durum takip ediliyor.

Peki 16 Aralık gram altın ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte son durum...

16 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR SON DAKİKA

Dün 838 TL ile rekor kıran gram altın, bu sabah dolar/TL'nin 15'i aşmasıyla birlikte rekor tazeleyerek 872 TL'ye çıktı.

Saat 14.00'da faiz kararının açıklanmasının ardından ise gözler yeniden altın piyasalarındaki hareketlenmeye çevrildi.

Gram altın, TCMB aralık ayı faiz kararının ardından 901 lirayı gördü.