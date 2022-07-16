16 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

16 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 16 Temmuz Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

Altın fiyatları 16 Temmuz Cumartesi günü, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Peki 16 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 957,65 TL SATIŞ: 957,80 TL

Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALIŞ: 6.533,00 SATIŞ: 6.632,00

Yarım altın fiyatı ne kadar?

ALIŞ: 3.194,00 SATIŞ: 3.254,00

Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

ALIŞ: 1.602,00 SATIŞ: 1.627,00

Tam altın fiyatı ne kadar?

ALIŞ: 6.388,00 SATIŞ: 6.484,00