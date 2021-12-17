17 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

17 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 17 Aralık Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 15,13 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 15,13 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

17 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15,77'ye kadar yükselmişti. Dolar yeni güne de 15,70 liradan başladı. Sabah saatlerinde 16 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini gördü.

Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise 18,11 civarında değerleniyor. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı dün açıklandı. TCMB, son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi.