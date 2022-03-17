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- 17 Mart 2022 Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
17 Mart 2022 Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 12:03
Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.
Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.
Bugün gram altın 906 liradan işlem görürken çeyrek ise 1456 lira oldu. Peki 17 Mart 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
17 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 906,93
SATIŞ: 915,34
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.456,99
SATIŞ: 1.489,30
SPOT ALTIN
ALIŞ: 910,62
SATIŞ: 910,88
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.935,27
SATIŞ: 1.935,85
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.827,94
SATIŞ: 5.938,96
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.904,87
SATIŞ: 2.978,59
ZİYNET ALTIN
ALIŞ: 5.827,94
SATIŞ: 5.938,96
ATA ALTINI
ALIŞ: 5.982,89
SATIŞ: 6.134,10
14 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 497,89
SATIŞ: 599,98
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 823,31
SATIŞ: 854,07