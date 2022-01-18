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    18 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıkarken, 157 kişi de yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.01.2022 - 20:27
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 20:34
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    18 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 69 BİN 658

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıkarken, 157 kişi ise hayatını kaybetti.

    "LÜTFEN AŞILARINIZI ERTELEMEYİN"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin."

    18 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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