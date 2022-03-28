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    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 10:17
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    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

    İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

    İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli konusu Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş olacak.

    Ayrıca son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

    Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

    Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi... #1


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