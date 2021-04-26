Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi.

Toplantıda en önemli gündem maddesi ise yine koronavirüs salgını olacak.

ANA GÜNDEM KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadelede gelinen son durumu kabine üyelerine anlatacak.

Son günlerde kamuoyunun tartıştığı tam kapanma seçeneği de masada olacak.

Sağlık Bakanı Koca, kısmi kapanmanın verilere yansıması ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini kabine üyeleriyle paylaşacak.

ELE ALINACAK DİĞER KONULAR

AB ve ABD ile ilişkiler, Mısır ile normalleşme süreci, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye gibi dış politika başlıkları da kabinede değerlendirilecek.

ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanması sonrası ikili ilişkilerdeki gerilim devam ederken, Biden’in bu kararına karşı Ankara’nın atacağı adımlar kabinede masaya yatırılacak.

Irak’ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da kabinede tüm boyutlarıyla ele alınacak.