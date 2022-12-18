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    18 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün Denizli ve Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 18 Aralık günü deprem mi oldu?
    • 18.12.2022 - 13:12
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    18 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    18 Aralık 2022 Pazar gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırmaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 18 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    18 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 16 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Ege Denizi ve Erzurum bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

    Ege Denizi 4,1 ile ve Erzurum 3.8 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 18 Aralık 2022 deprem verileri:

    18 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    18 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    18 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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