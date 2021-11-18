18 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

18 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 18 Kasım Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 10,36 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 10,36 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

18 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,70 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 10,3016 ve en yüksek 10,6858 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,04 üzerinde 10,6305'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün 10,9701 ile zirvesini görmesinin ardından önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 artışla 10,6980 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 değer kazanarak 12,1410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 artışla 14,4540'tan satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330'dan alıcı buluyor.