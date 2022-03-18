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    18 Mart 2022 Cuma güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 18 Mart Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 09:47
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    18 Mart 2022 Cuma güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Bugün gram altın 914 liradan işlem görürken çeyrek ise 1485 lira oldu. Peki 18 Mart 2022 Cuma altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    18 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 827,97

    SATIŞ: 855,91

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.074,00

    SATIŞ: 6.150,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 6.085,00

    SATIŞ: 6.177,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 5.928,00

    SATIŞ: 5.994,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.973,00

    SATIŞ: 3.008,00

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.485,00

    SATIŞ: 1.504,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 914,65

    SATIŞ: 914,91


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