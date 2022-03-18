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- 18 Mart Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
18 Mart Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 09:37
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 18 Mart Cuma 2022 piyasalardaki son durum...
18 MART 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 14,70 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün de 14,71-72 seviyelerinde bulunuyor.
Piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında 25 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
TCMB ise yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmeyrek yüzde 14 olan politika faizi sabit bıraktı.