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    18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 18 Temmuz TV yayın akışları...
    • 18.07.2022 - 08:29
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    18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    18 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı…

    18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 İkimizin Yerine

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Sevmek Zamanı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18:30 Ana Haber

    20:00 Duy Beni

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Suçlu

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Yeni Gelin

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Tozluyaka

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Tozluyaka

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:25 Tozkoparan

    11:15 Bir Aş Hikayesi

    11:45 Masumlar Apartmanı

    15:00 Gönül Dağı

    19:05 Ana Haber

    20:00 İddiaların Aksine

    20:05 Yerli Dizi

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:45 Canım Annem

    17:15 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye

    18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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