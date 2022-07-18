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- 18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 18.07.2022 - 08:29
Pazartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
18 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı…
18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkimizin Yerine
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Ana Haber
20:00 Duy Beni
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Suçlu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Demet Akbağ ile Güldürme Beni
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
12:45 Kadının Eseri
13:45 Tozluyaka
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Tozluyaka
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:25 Tozkoparan
11:15 Bir Aş Hikayesi
11:45 Masumlar Apartmanı
15:00 Gönül Dağı
19:05 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:05 Yerli Dizi
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:45 Canım Annem
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye