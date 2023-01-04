Petrol
80.59
-1.84%
Euro
19.9049
0.70%
Dolar
18.7411
0.10%
Altın
1.121
1.42%
Borsa
5608
0.00%
Bitcoin
319.845
0.38%
BTXN Coin
7.34
2.22%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor

    23 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu için oturma eylemine katılan anne, evladına seslenerek "Devlet, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı arkamızda, ceza yok seni burada bekliyorum" dedi.
    • 04.01.2023 - 12:48
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor

    Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 yılında başlayan evlat nöbeti devam ediyor.

    Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde hava şartlarına aldırış etmeden bekleyişlerini sürdürüyor.

    Bin 220'nci güne ulaştı

    Burada çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunan ailelerin direnişi bin 220'inci güne ulaştı.

    İHA'nın aktarımına göre; dün itibarıyla 1 ailenin daha katılımıyla nöbetteki aile sayısı 350'ye yükselmişti.

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor #1

    "Devlet, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı arkamızda"

    23 yaşında Sakarya'da üniversite okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi.

    Çağmar, “4 yıldır burada mücadelemize devam ediyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz, oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel, sen gelmeden buradan gitmiyorum. Yeter artık teslim ol. Devlet, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı arkamızda, ceza yok seni burada bekliyorum.” dedi.

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor VİDEO

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor #2

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor #3


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Japonya'da 73 yaşında eşini bıçaklayan adam: Hatırlamıyorum
    Dünya

    Japonya'da 73 yaşında eşini bıçaklayan adam: Hatırlamıyorum

    Mersin'de terör operasyonu:4 tutuklu
    Gündem

    Mersin'de terör operasyonu:4 tutuklu

    Görüş Bildir