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Güvenlik güçleri, suç çetelerine karşı sürdürdükleri mücadeleyi kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen “SİBERGÖZ-45” operasyonlarında, hesaplarında 663 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

38 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona dair şu detayları verdi:

Tespit edilen suçlar

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla olmak üzere 19 ilde “SİBERGÖZ-45” operasyonları düzenlendi.



KAYSERİ:

- Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli İzmir, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda;

- Alışveriş siteleri üzerinden piyasa değerinden ucuza ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.



ANTALYA:

- Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Afyonkarahisar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda;

- Sosyal medya platformu üzerinden "Yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere 5 şüpheli yakalandı.



MARDİN:

- Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin merkezli İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda;

- Yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden "Yasa Dışı Bahis" oynanmasına aracılık eden ve vatandaşlarımızı mağdur ederek, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.



SAKARYA ve SAMSUN:

- Sakarya ve Samsun İl Jandarma Komutanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya ve Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Yozgat, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda;

- Vatandaşlarımızın kişisel verilerini sorgu panelleri vasıtasıyla satışa sunan ve internet sitelerinde paylaştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.



- Ayrıca; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Ankara, Kocaeli, Manisa, Kırklareli, Balıkesir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda;

- CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli Uluslararası Kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; Çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.