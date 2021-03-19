19 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir? Bu haftaki Cuma Hutbesi ne anlatıyor?

Diyanet tarafından yayımlanan Cuma Hutbesi'nin konusu bu hafta ''anne - baba rızası" olarak belirlendi. İşte, 19 Mart 2021 Cuma Hutbesi tam metni..

Müslümanlar bir mübarek Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cuma namazı ibadetini yerine getirmek için camiye gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir konuyu ele alan ''Cuma Hutbesi konusu nedir?'' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Gündelik ve dini konularla ilgili pek çok bilgi ve öğüt sunan diyanet hutbesi, Diyanet İşleri tarafından duyuruldu.

Peki, bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte, 19 Mart 2021 Cuma Hutbesi konusu..

19 MART CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

19 Mart tarihli Cuma Hutbesi'nin tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı öncesinde okunacak olan Cuma Hutbesi'nin konusu, ''anne baba rızası, rabbimizin rızasına vesiledir'' olarak belirlendi.

81 ilde okunacak Cuma Hutbesi'nde, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) konuyla ilgili hadisleri yer alacak. Anne - babaya karşı güler yüzlü olmanın önemi tavsiye edilecek.

ANNE - BABA RIZASI, RABBİMİZİN RIZASINA VESİLEDİR

Aziz Müminler!

İnsanın bu dünyaya gelmesine vesile olan anne-babası, onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek verir. Bu yüzden yüce dinimiz, insana anne-babasıyla iyi geçinmeyi, onların hatırını saymayı ve haklarını korumayı emreder. Zorluklar karşısında maddi ve manevi anlamda anne-babaya destek olmanın, bilhassa yaşlandıklarında muhabbet ve merhamet göstererek ihtiyaçlarını karşılamanın vefa borcu olduğunu anlatır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: ''Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, annebabaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Merhamet göstererek tevazu kanadını indir ve de ki: ‘Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse, sen de öylece onlara merhamet göster.'''

Kıymetli Müslümanlar!

Bizleri yoktan var eden Rabbimiz, mümin bir kul olarak sorumluluk üstlenecek yaşa gelene kadar bizi en yakınlarımıza emanet etmiştir. Anne-babamız, sabır ve fedakârlıkla, sevgi ve şefkatle, kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere taşımıştır. Bu yüzden, bir adam Peygamberimize gelerek, “Amellerin en üstünü hangisidir?” diye sorunca Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle cevap vermiştir: “Vaktinde kılınan namaz ve anne-babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir.”

Değerli Kardeşlerim!

İyilik ve ihsanımızı, bir çift tatlı sözümüzü ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü annebabamızdan esirgemeyelim. Onların gönlünü yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olalım. Bu duaları, dünyada nimetimiz, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu uyarısını asla unutmayalım: “Rabbin hoşnutluğu, anne-babanın hoşnutluğundadır. Rabbin öfkesi de anne-babanın öfkesindedir.”