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    Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 09:09
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    Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

    4 TERÖRİST DAHA AYRILDI

    İkna çalışmaları sonucunda bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

    Emniyetin ikna çalışması sonucunda 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak'ta teslim oldu.

    Böylelikle, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

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