19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 19 Temmuz TV yayın akışları...

Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

19 Temmuz 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

İşte 19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Dönense Senindir

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20.00 Şirinler: Kayıp Köy

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Afilli Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Ah Nerede

15:45 Duy Beni

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Duy Beni

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Senden Daha Güzel

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:30 Tozkoparan

11:05 Bir Aş Hikayesi

11:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

15:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

14:15 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Dizi/Sinema