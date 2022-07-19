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    19 Temmuz Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 19 Temmuz Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 19.07.2022 - 11:56
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    19 Temmuz Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 19 Temmuz Salı 2022 piyasalardaki son durum...

    19 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 17,4930 liradan, euro ise 17,7470 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 17,4910 liradan alınan dolar 17,4930 liradan, 17,7450 liradan alınan euro ise 17,7470 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,48 liradan, euro ise 17,76 liradan satılmıştı.


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