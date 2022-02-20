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- 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart'ta açılacak
1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart'ta açılacak
Cumhurbaşkanı Erodğan, "1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 11:27
- Güncelleme : 20.02.2022 - 11:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık."