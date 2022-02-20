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    1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart'ta açılacak

    Cumhurbaşkanı Erodğan, "1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 11:29
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    1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart'ta açılacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan:

    "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık."

    1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart ta açılacak #1

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