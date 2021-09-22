Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açıldığında geçiş ücretinin 15 euro olacağını söyledi.

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Temeli, 18 Mart 2017'de atılan ve hizmete 18 Mart 2022'de açılması beklenen köprü hakkında en çok merak edilenlerden biri de geçiş ücretinin ne kadar olacağıydı.

30 DAKİKALIK SÜRE 6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresi ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini, 6 dakikaya indirecek köprünün, geçiş ücretiyle ilgili ilk açıklama da geldi.

15 EURO OLACAK

Konuyla ilgili Ulaştırma Bakan Adil Karaismailoğlu, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Köprünün geçişinde belirlenecek fiyatı gemi tarifesiyle geçişle kıyaslayan Bakan Karaismailoğlu, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu ViDEO