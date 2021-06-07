Köprüdeki Asya kulesi, ilk tabliye bloğu ile buluştu.

Tamamlandığı dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak "1915 Çanakkale Köprüsü"nde çalışmalar devam ediyor.

Köprüde yolu oluşturacak tabliye bloklarının ilki, Asya (Lapseki) yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kule platformuna yerleştirildi.

KÖPRÜDEKİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Çalışma nedeniyle Çanakkale Boğazı, tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatların montajı için ve işçilerin üzerinde yürüyebilmesi için kurulan kedi yolunun kuzey ve güney bölümlerine geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmaları dün başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliyesi yerleştirildi ViDEO

700 TON AĞIRLIĞINDA 87 TABLİYE

Bu nedenle Çanakkale Boğazı Güney'den Kuzey'e 05.00-12.15 saatleri arasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprüdeki kedi yolu arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları da sürüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.