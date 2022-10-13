Pençe Kilit bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Şehidinin kanını yerde bırakmayan güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Hain teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik, şehidinin kanını da yerde bırakmıyor.

Operasyon bölgelerinden her geçen gün başarılı haberler gelirken bir iyi haber de Irak'ın kuzeyinden geldi.

Güvenlik güçleri Pençe Kilit bölgesinde teröristlerin işini bitirdi.

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi."