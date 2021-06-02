Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayı sonunda temelinin atılacağı Kanal İstanbul projesiyle ilgili "Biz bunu yapınca bunlar çılgına dönecekler. Ama bunların kafası bu işe basmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye karşı çıkanlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"BUNLARIN KAFASI BU İŞE BASMAZ"

"Biz bunu yapınca bunlar çılgına dönecekler. Marmaray'ı yaptık, neyle yaptık, aynı anlayışla yaptık. Avrasya'yı aynı anlayışla yaptık. Belli bir süre işletecekler, sonra Türkiye Cumhuriyeti devletine devrederecekler. Ama bunların kafası bu işe çalışmaz, bunların kafası bu işe basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması VİDEO

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"KANAL İSTANBUL İÇİN 200 BİLİM İNSANI ÇALIŞTI"

"Biz Kanal İstanbul projesine bağımsızlığımızın, egemenliğimizin tesis edileceği stratejik bir yatırım olarak bakıyoruz. Haziran ayı sonunda Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz. 6 köprü yapılacak üzerine. İlk köprünün temelini atacağız ki hızlandıralım işi. Ardından beş köprü daha temeli atılacak. İSKİ'nin deplase edilecek bazı boruları var, çalışmaları yapılacak.

Öyle bir şehircilik projesi ki bu proje, bu kanalın her iki tarafına ben diyeyim 250'şer bin konut, siz deyin 300-500, burada şehir içinde şehir oluşacak. Biz bu proje döneminde 200 bilim adamıyla çalışmalar yürüttü arkadaşlarımız. Bu çalışmalar neticesinde biz kültürel değerlerin korunmasına yönelik planlar neler olabilir hazırlanmasını istedik, yapıldı. Kanal İstanbul projesine de kararlı bir şekilde devam ederek yerli yabancı konsorsiyumlar olmak üzere güçlü bir adım atalım dedik.

"YA SORSANIZA KÖŞENİZDE KARANLIK DA OLSA BİR ESERİNİZ VAR MI?"

Onların hayatı bu. Ya sorsanıza bunlara köşenizde şurada burada, sizin karanlık da olsa bir eseriniz var mı? Bu eserler bir defa bir, icabında bu konutlardan geri dönüşüm olmak üzere bir imkan sağlanabilir mi? Sağlanır. Bu müteahhitlik firmalarına, ihaleye girecek olan firmalar diyecekler ki bu konutlardan elde edeceğimiz gelirlerle buranın yapımını üstleneceğiz. Biz kaynakların çeşitlendirilmesinden yanayız. Biz yaptığımı her işi, YİD, kaynakların çeşitlendirilmesi suretiyle gelir kaynaklarını artıracaksın, onunla da yatırım yapacaksın. Bir şey yapın ya, bir eserinizi görelim. Biz bunu yapınca bunlar çılgına dönecekler. Marmaray'ı yaptık, neyle yaptık, aynı anlayışla yaptık. Avrasya'yı aynı anlayışla yaptık. Belli bir süre işletecekler, sonra Türkiye Cumhuriyeti devletine devrederecekler.

"BUNLARIN KAFASI BU İŞE BASMAZ"



Ama bunların kafası bu işe çalışmaz, bunların kafası bu işe basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Kaynak üretmek nasıl olur, bunun üzerine çalışacaksın. Saldırmakla, hakaret etmekle falan kaynak üretilmez. Bir şey yap, yol yap, İstanbul'un her yeri delik deşik. Biz geldik, geldiğimizde 23,5 milyar dolar borç vardı biliyorsunuz, 2013'te IMF'e bütün borcu ödedik, ilişkimizi kestik. Özelliğimiz bizim bu."