Petrol
99.15
-0.88%
Euro
18.3873
0.10%
Dolar
17.952
0.37%
Altın
1.022
0.28%
Borsa
2656
0.00%
Bitcoin
411.714
-1.57%
BTXN Coin
9.46
-2.57%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    2 Ağustos Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 2 Ağustos Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 02.08.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 Ağustos Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 2 Ağustos Salı 2022 piyasalardaki son durum..

    2 Ağustos dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 17,9510 liradan, euro ise 18,42 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 17,9490 liradan alınan dolar 17,9510 liradan, 18,4180 liradan alınan euro ise 18,42 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,94 liradan, euro ise 18,41 liradan satılmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı
    Ekonomi

    Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Kaliforniya'da çıkan yangında 21 bin hektar kül oldu
    Dünya

    Kaliforniya'da çıkan yangında 21 bin hektar kül oldu

    Görüş Bildir