2 Aksungur SİHA daha TSK envanterine girdi 50 saat havada kalabilen ve 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurulabilen Aksungur SİHA'lardan 2 tanesi daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

ensonhaber.com

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA, Türk ordusunun gücüne güç katıyor..

50 saat havada kalabilen ve 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurulabilen Aksungur SİHA'ların 2 tanesi daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi...

Müjdeyi, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

"Hayırlı olsun"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı:

Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri!



2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik.



Hayırlı olsun.

Yeni atış menzil hedefi 45 km

Aksungur'un menzilinin yakın zamanda 45 kilometreye çıkarılarak yeni bir başarı daha elde etmesi hedefleniyor.

Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler icra edebilecek yapıda geliştirilen AKSUNGUR, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine topluyor.



Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız 49 saat havada kalarak önemli başarıya imza atmıştı.