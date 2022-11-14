KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!

KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi başladığı günden itibaren üniversite öğrencileri "2022 KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Bu yıl üniversiteye başlayan ve üniversite ara sınıf öğrencilerinin gündeminde KYK burs başvuruları yer alıyor.

Öğrenciler merakla 2022-2023 yılının KYK başvuru tarihlerini ve burs ücretini bekliyor. Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

Bu yıl ki yeni dönem burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarihe yönelik beklentiler, kasım ayı ile birlikte yoğunlaştı.

2022-2023 YKS kapsamında yükseköğrenim programlarına yerleşen yüz binlerce öğrenci, burs ve kredi başvuru tarihlerine odaklandı.

Üniversite öğrencileri, "2022-2023 KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Başvuruların yine Kasım ayının ilk haftalarında başlaması beklenirken konuya ilişkin henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK bursundan kimler faydalanabilir?