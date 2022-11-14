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    KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!

    2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi başladığı günden itibaren üniversite öğrencileri "2022 KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
    • 14.11.2022 - 11:04
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    KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!

    Bu yıl üniversiteye başlayan ve üniversite ara sınıf öğrencilerinin gündeminde KYK burs başvuruları yer alıyor.

    Öğrenciler merakla 2022-2023 yılının KYK başvuru tarihlerini ve burs ücretini bekliyor. Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

    Bu yıl ki yeni dönem burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarihe yönelik beklentiler, kasım ayı ile birlikte yoğunlaştı.

    2022-2023 YKS kapsamında yükseköğrenim programlarına yerleşen yüz binlerce öğrenci, burs ve kredi başvuru tarihlerine odaklandı.

    Üniversite öğrencileri, "2022-2023 KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

    KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    Başvuruların yine Kasım ayının ilk haftalarında başlaması beklenirken konuya ilişkin henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.

    KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? 2022-2023 KYK başvuru tarihi! #1

    İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

    Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

    KYK BURS BAŞVURU EKRANI

    KYK bursundan kimler faydalanabilir?

    • Ön lisans öğrencileri,
    • Lisans öğrencileri
    • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
    • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
    • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
    • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

    KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? 2022-2023 KYK başvuru tarihi! #2


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