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    2 OCAK 2023: Resmi Gazete'de bugün

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 2 Ocak Pazartesi 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 02.01.2023 - 08:37
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    2 OCAK 2023: Resmi Gazete'de bugün

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 2 Ocak 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 2 Ocak Pazartesi 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    TEBLİĞ

    –– Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    b - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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