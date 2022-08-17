2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı. Bu kapsamda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubunun sayısı 72'ye çıktı.

Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla terörist ve terör yuvaları bir bir ortadan kaldırılıyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda teröristler etkisiz hale getirilirken, öte yandan örgüt mensupları da ikna yoluyla teslim oluyor.

2 örgüt mensubu daha teslim oldu

Son olarak PKK terör örgütünden kaçmaya çalışan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Konuya ilişkin olarak açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

"Teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011- 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.

8 ayda 72 örgüt mensubu teslim oldu

DHA'nın aktarımına göre; sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının da 72'ye yükseldiği açıklandı.