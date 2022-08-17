Petrol
93.62
1.39%
Euro
18.2673
0.12%
Dolar
17.9629
0.27%
Altın
1.02
-0.17%
Borsa
2978
2.22%
Bitcoin
424.500
-1.14%
BTXN Coin
6.09
-1.29%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

    İkna çalışmaları neticesinde 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı. Bu kapsamda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubunun sayısı 72'ye çıktı.
    • 17.08.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

    Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla terörist ve terör yuvaları bir bir ortadan kaldırılıyor.

    Bu kapsamda yapılan operasyonlarda teröristler etkisiz hale getirilirken, öte  yandan örgüt mensupları da ikna yoluyla teslim oluyor.

    2 örgüt mensubu daha teslim oldu

    Son olarak PKK terör örgütünden kaçmaya çalışan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Konuya ilişkin olarak açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

    "Teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011- 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.

    8 ayda 72 örgüt mensubu teslim oldu

    DHA'nın aktarımına göre; sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının da 72'ye yükseldiği açıklandı.

    2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitexen 17 Ağustos
    Advertorial

    Bitexen 17 Ağustos

    YÖK Başkanı: Üniversite sınavına başvuru sayısı yüzde 25 arttı
    Gündem

    YÖK Başkanı: Üniversite sınavına başvuru sayısı yüzde 25 arttı

    Ünlü iş adamı yeni dijital para projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni dijital para projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir