20 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

20 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

atırımcılar tarafından 20 Aralık Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar Cuma gününü 16,15 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma gününü 16,15 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

20 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde dolar 17,44 euro ise 19,62 seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz perşembe Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indiriminin ardından dolar 17 ile euro 19 ise liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yenilemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar/TL 16,55 seviyelerinde yer aldı.