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    20 Aralık Salı nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün Çanakkale ve Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 20 Aralık günü deprem mi oldu?
    • 20.12.2022 - 09:19
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    20 Aralık Salı nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    20 Aralık 2022 Salı gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırmaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 20 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    20 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 20 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Çanakkale ve Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Çanakkale 2,0 ile ve Elazığ 2.2 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 20 Aralık 2022 deprem verileri:

    20 Aralık Salı nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    20 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    20 Aralık Salı nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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