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    20 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    20 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıkarken, 176 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.12.2021 - 19:22
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 19:41
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    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 762

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıkarken, 176 kişi ise hayatını kaybetti.

    "VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR."

    20 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    20 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #2

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