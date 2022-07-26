20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman sona eriyor? Mülakatlar ne zaman?

20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman sona eriyor? Mülakatlar ne zaman?

Merakla beklenen 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman sona eriyor sorusu gündem oldu.Öğretmen adayları ve yakınları bu sorunun cevabını merak ediyor.İşte atama takvimi..

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin öğretmen atamasının başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu.Öğretmen adayları başvuru tarihinin ne zaman biteceğini ve mülakat tarihlerini araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamalarıyla alakalı bir soruya "20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. 20 bin öğretmen atamasındaki dağılımı önceliklerimize göre belirledik. En büyük önceliği okul öncesi eğitime verdik. 7 bin 503 okul öncesi öğretmen alacağız. İkinci ağırlığı sınıf öğretmenliğine verdik. Özel eğitime de bin 250 öğretmen planladık. Sınıf öğretmeni ise 2 bin 223 olarak belirlendi. 39 alanda öğretmen alımlarıyla ilgili süreçler devam ediyor." cevabını verdi.

Peki başvurular ne zaman sona erecek ve sözlü sınavlar ne zaman başlayacak.İşte tüm merak edilenler..

20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman sona erecek?

20 bin öğretmen atama başvuruları 26 Temmuz (bugün) itibariyle sona erecek.Başvuruların ardından sözlü sınavlar başlayacak.

Mülakatlar ne zaman başlayacak?

Öğretmen atamalarında mülakatlar 1 Ağustos 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Mülakat sonuçları ilse 16 Ağustos'ta açıklanacak. Öğretmen adayları spnuçlara göre tercihlerini 27 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları ise 1 Eylül tarihinde duyurulacak.